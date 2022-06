Aurora Ramazzotti è allergica al sole: la confessione

Aurora Ramazzotti sarebbe allergica ai raggi solari e lei stessa ne ha parlato con i suoi fan dei social.

Aurora Ramazzotti ha confessato ai suoi fan dei social di soffrire di un particolare tipo di allergia e li ha invitati a fare attenzione.

Aurora Ramazzotti: l’allergia al sole

Attraverso i social Aurora Ramazzotti ha mostrato unos fogo che le sarebbe venuto sulla fronte e a seguire ha esortato i suoi fan a fare attenzione durante l’esposizione al sole.

A detta di Aurora infatti lei sarebbe “allergica al sole” e i raggi solari le provocherebbero sfoghi sulla pelle.

“Amici ‘about’ allergia solare, sapere che io non dispenso consigli… Se ne soffrite anche voi, andate a vedere un dermatologo. E’ quello che ho fatto io anni fa”, ha dichiarato la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ancora: “Quello che mi è stato detto è che non c’è molto da fare, a parte ovvi cicli di integrazione pre estate che io non faccio perché mi pesa il cu*o, ma dovrei.

La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa”.

Goffredo Cerza e Giovanni Angiolini

Nelle ultime settimaen Aurora Ramazzotti si è vista costretta a smentire le voci in merito a una sua presunta crisi con il fidanzato, Goffredo Cerza. Nel frattempo sua madre, Michelle Hunziker, è stata avvistata invece in dolce compasgnia di Giovanni Angiolini.