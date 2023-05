Aurora Ramazzotti e Cesare, Michelle e suocera come due bodyguard

Un 30 aprile da ricordare, con Aurora Ramazzotti e Cesare e soprattutto con Michelle Hunziker e la suocera di Aurora come due bodyguard. Il compleanno del bambino diventa occasione per un siparietto che sta spopolando dopo che qualche giorno fa Cesare Augusto ha festeggiato un mese. Dai media si apprende che per l’occasione Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram alcune foto.

Aurora Ramazzotti, Cesare e due “bodyguard”

Si tratta di scatti inediti relativi ai giorni precedenti il parto ed al giorno della nascita. C’è una foto del bambino per la prima volta in braccio al papà Goffredo Cerza. E ve ne sono altre ancora più accattivanti: uno di essi ad esempio ritrae Aurora in compagnia di tutta la famiglia, compresi i genitori e la sorella di Goffredo. Si tratta, come si legge, di una immagine che mostra i Ramazzoti-Hunziker-Cerza quasi al completo.

Michelle e Francesca Romana: le due nonne

All’appello mancavano infatti soltanto le sorelline di Aurra, Celeste e Sole. Con Eros Ramazzotti impegnato con il tour strabiliante di “Battito Infinito” Michelle si può dedicare a fare la nonna quasi a tempo pieno. E lei e la consuocera Francesca Romana Malato possono godersi Cesare Augusto. I mdia spiegano che le due nonne hanno trascorso una giornata tra sole donne, e Cesare, al parco di CityLife a Milano ed hanno portato a spasso il piccolino come raccontato da Chi.