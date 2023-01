Aurora Ramazzotti e il look che mostra il pancione: "Poteva coprirsi, esibizionista"

Aurora Ramazzotti ha partecipato al party di compleanno organizzatoper sua madre Michelle Hunziker e per l’occasione ha sfoggiato un look che lasciava intravedere il suo pancione completamente nudo.

Aurora Ramazzotti: il look e il pancione

Aurora Ramazzotti è stata ancora una volta bersagliata sui social per via di alcune foto con il suo pancione in bella mostra: la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha partecipato al party di compleanno per sua mamma Michelle e per l’occasione ha sfoggiato un pullover slacciato e che metteva in mostra il pancione. Sui social c’è chi ha accusato Auora di essere un “esibizionista” e di aver sofferto il freddo al solo fine di far parlare di sé sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

La figlia di Michelle Hunziker al momento ha preferito non replicare contro i suoi haters, ma nei giorni scorsi aveva sottolineato quanto le fossero intollerabili le critiche giunte contro di lei anche in un momento delicato come quello della gravidanza.

Molto presto Aurora avrà il suo primo bebè, un maschietto, insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Il piccolo dovrebbe nascere in una clinica in Svizzera e per adesso i due non hanno ancora svelato quale sarà il nome scelto per il bambino. Michelle Hunziker è più felice che mai per il nuovo arrivo in famiglia e in tanti sono curiosi di sapere come se la caverà la conduttrice nella sua nuova veste di nonna.