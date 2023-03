Aurora Ramazzotti e il seno esplosivo: la reazione dei fan

Tra pochi giorni Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio e sui social i fan continuano a inviarle commenti ironici sulla sua gravidanza e sul tema della maternità.

Aurora Ramazzotti: i commenti dei fan

Dopo aver superato un periodo in cui ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua gravidanza, Aurora Ramazzotti ha stabilito di nuovo un dialogo con i fan e li ha coinvolti in alcuni retroscena relativi all’arrivo del suo primo figlio. Tra Aurora e il suo pubblico social non sono mancati scambi ironici e commenti e in queste ore lei stessa ha condiviso un messaggio di un fan che le avrebbe scritto: “Noi alle tue t***e ci siamo affezionati!”, le ha scritto l’utente, a cui Aurora ha risposto scherzosa: “Inutile negarlo, me so affezionata pure io”.

Aurora ha trascorso queste ultime settimane in assoluto riposo a causa del parto ormai sempre più imminente e nelle ultime ore ha confessato ai suoi fan che avrebbe un po’ di sana paura. “Ormai è un mesetto che non faccio più sport e mi manca da morire allenarmi. Però, ammetto che mi sento bene e sto sperando che vada tutto bene anche se c’è un po’ di sana pausa c’è”, ha confessato la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti.