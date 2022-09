Aurora Ramazzotti è incinta? La giovane replica con ironia alle voci sulla gravidanza

Dopo i rumors sulla sua gravidanza, Aurora Ramazzotti ha rotto ancora una volta il silenzio con alcune stories dal tono ironico.

Nel corso di questi ultimi giorni è stato uno degli argomenti più discussi nelle cronache di gossip. Aurora Ramazzotti, come in molti non avranno potuto fare a meno di notare, ha infatti replicato senza confermare né smentire le voci di una sua presunta gravidanza seguendo, in linea di massima la via del silenzio.

Anche in queste ultime stories, seppure usando un tono ironico, ha scelto di proseguire su questa strada, facendo tuttavia dei riferimenti precisi.

“Io che apro i DM questi giorni”, è ciò che ha scritto per l’appunto facendo un rimando alle moltissime domande che le sono state fatte.

Aurora Ramazzotti risponde ironicamente alle voci sulla sua gravidanza

Il filo conduttore usato da Aurora nelle stories su Instagram è sempre e solo uno: una sua espressione di quando era bambina affiancata ad alcune reazioni in base alla tipologia di questioni da affrontare. Alla fine della breve carrellata ha trasmesso ai follower un messaggio forte e chiaro: “I’m back bitchessss”.

“Io che provo a stare alla larga sui social”

Di seguito alcune frasi che Aurora ha affidato ai social: “Letteralmente io che mi sveglio, apro la finestra e vedo la pioggia”, seguita da un’espressione attonita e ancora assonnata ; “Sempre io che provo a stare alla larga dai social”, affiancata in questo secondo caso da un’espressione indagatrice e infine “Vi tengo d’occhio” e il suo volto sorridente. Al di là di tutto ci si chiede: le voci sono vere oppure no?