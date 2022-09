Aurora Ramazzotti è incinta? La reazione di Aury alla fuga di notizie

Aurora Ramazzotti è incinta o si tratta dell'ennesima fake news? La reazione di Aury alla fuga di notizie insospettisce i fan.

Aurora Ramazzotti è incinta o si tratta dell’ennesima fake news? Mentre il gossip impazza, tanto che qualcuno vede negli ultimi scatti condivisi dalla giovane una prova delle gravidanza in corso, Aury ha scelto di assumere un atteggiamento che suona parecchio strano ai suoi fan.

Aurora Ramazzotti incinta?

Secondo il settimanale Chi, Aurora Ramazzotti è incinta e partorirà il suo primo figlio nel mese di gennaio 2023. Michelle Hunziker ed Eros hanno accolto con gioia la notizia di diventare nonni e non vedono l’ora di vedere la loro grande famiglia allargarsi ancora una volta. Queste notizie, ovviamente, non sono ufficiali, ma raccolte dalla rivista di Alfonso Signorini. Mentre il gossip impazza, la giovane Aurora non ha né smentito e né tantomeno confermato la lieta novella.

La domanda, quindi, sorge spontanea: è davvero in dolce attesa oppure si tratta dell’ennesima fake news?

Il comportamento di Aurora insospettisce i fan

Non è la prima volta che circola una voce su una presunta gravidanza della Ramazzotti. Nelle altre occasioni, però, Aury ha smentito tranquillamente, ammettendo di essere una buona forchetta. Come se non bastasse, da quando il settimanale Chi ha lanciato la notizia, la ragazza è scesa nel silenzio. Non pubblica più nulla su Instagram, dove generalmente è parecchio attiva.

Questi due dettagli spingono i fan a credere che Aurora sia davvero incinta.

Perché Aurora non annuncia la gravidanza?

Ammesso che la Ramazzotti sia davvero incinta, c’è un’altra domanda che frulla nella testa dei seguaci: perché non annuncia pubblicamente la lieta novella? Molto probabilmente, ha venduto l’esclusiva a qualche settimanale. Questa, viste le dinamiche dei personaggi del mondo dello spettacolo, è la spiegazione più plausibile.