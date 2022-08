Aurora Ramazzotti è incinta: Michelle ed Eros diventeranno nonni

Aurora Ramazzotti è incinta: lei e il compagno Goffredo Cerza diventeranno genitori molto presto. A rivelare la lieta novella è il settimanale Chi, in edicola mercoledì 31 agosto 2022. Come hanno reagito Michelle Hunziker ed Eros alla notizia che stanno per diventare nonni?

Finalmente sappiamo a chi era destinato il test di gravidanza che qualche settimana fa hanno acquistato Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ad essere incinta non è la conduttrice svizzera, ma la primogenita nata nel corso della bellissima storia d’amore che ha vissuto anni e anni fa con Eros. La ragazza aspetta un bimbo dallo storico fidanzato, ovvero Goffredo Cerza. A rendere pubblica la lieta novella è il settimanale Chi, in edicola mercoledì 31 agosto 2022.

La famiglia Ramazzotti-Cerza si allarga

Stando a quanto scrive la rivista di Alfonso Signorini, Aurora Ramazzotti partorirà il prossimo gennaio. Per la figlia di Michelle ed Eros si tratta del primo figlio. Lei e Goffredo sono una coppia da cinque anni e, anche se il gossip ha spesso parlato di crisi in corso, non hanno mai vissuto momenti difficili. Convivono da tempo a Milano e si amano come se fosse il primo giorno.

Come hanno reagito Michelle ed Eros alla notizia che diventeranno nonni?

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono felicissimi e hanno confidato che non vedono l’ora di diventare nonni. Entrambi hanno reagito con grande “emozione” alla notizia della gravidanza di Aurora e sono entusiasti all’idea di vedere che la loro grande famiglia si allarga ancora una volta.