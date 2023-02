Aurora Ramazzotti e la "gravidanza infinita": la replica agli haters

Aurora Ramazzotti ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira perché la sua gravidanza sembrerebbe “non finire mai”.

Aurora Ramazzotti: la replica agli haters

Molto presto Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio e negli ultimi mesi lei stessa ha raccontato ai fan alcuni dettagli e retroscena sulla sua gravidanza, che è stata annunciata (in anticipo rispetto ai tempi previsti) dal settimanale Chi. In queste ore in tanti hanno chiesto a Aurora quando nascerà il suo bambino e c’è anche chi ha sottolineato con toni aspri che la sua sembrerebbe essere una “gravidanza infinita”.

Alla questione ha replicato la stessa Aurora, che ha detto:

“Prima di rimanere incinta non lo sapevo, tante persone non lo sanno. Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza duri nove mesi… E’ corretto? No. Non ne dura 9, ma 10 e vi dirò il perché”, e ancora: “Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine, quello del parto. Quattro settimane al mese per dieci fa 40.

Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane. Quindi questo vuol dire che a volte sono pure 10 mesi o addirittura 10 e mezzo…”. E conclude, parlando in romanesco: “Te credo che ce sembra ‘na vita: è ’n’anno, mortacci de Pippo!”.

Aurora non ha ancora svelato quale sarà il nome del suo primo bambino, ma sembra che il piccolo nascerà in una rinomata clinica svizzera. I familiari della giovane conduttice sono più felici che mai per la notizia del suo primo figlio e in tanti sono impazienti di saperne di più.