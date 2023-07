Aurora Ramazzotti e lo zaino smarrito: "È stato ritrovato ma..."

Dopo aver partecipato alle nozze di Santo Versace e di Francesca De Stefano a Roma, Aurora Ramazzotti ha fatto sapere di aver perso il suo zaino a bordo di un treno e a seguire ha svelato ai fan che sarebbe stato ritrovato.

Aurora Ramazzotti: lo zaino perso e ritrovato

Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti ha lanciato un appello via social chiedendo ai suoi fan di contattarla nel caso in cui avessero trovato a bordo di un treno Italo uno zaino contenente alcuni oggetti di sua proprietà. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti si trovava a bordo del treno in compagnia del fidanzato, Goffredo Cerza, e stava tornando a Milano dopo aver partecipato al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano (a cui ha fatto da damigella). Aurora ha anche fatto sapere che, all’interno dello zaino, sarebbero state presenti alcune foto realizzate durante la cerimonia di nozze.

A seguire la giovane influencer ha fatto sapere che lo zaino sarebbe stato ritrovato, ma ha anche sottolineato di non poter cantare vittoria troppo presto: “Volevo aggiornarvi sullo zaino gate e dirvi che è stato ritrovato. Poi vi racconto meglio quando arriverà, non cantiamo vittoria troppo presto. Però c’è ancora speranza nel mondo”, ha sottolineato. Aurora aggiornerà ulteriormente i suoi fan in merito alla vicenda?