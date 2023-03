Aurora Ramazzotti è pronta per il parto: "L'ultima foto col pancione"

Aurora Ramazzotti sarà mamma per la prima volta tra poche settimane e sui socail ha voluto condividere una carrellata di foto stupende della sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti: le foto col pancione

Aurora Ramazzotti ha postato sui social le sue ultime e più belle foto col pancione visto che molto presto darà alla luce il suo primo bebè (un maschietto che secondo indiscrezioni si chiamerà Niccolò). La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha anche confessato ai fan di non essere particolarmente preoccupata all’idea del suo parto imminente e sui social ha scritto:

“Ho sempre avuto un problema con le deadline. Quando andavo a scuola mi riducevo sempre all’ultimo perché non provavo alcuna ansia al pensiero che una data si avvicinasse velocemente. Faccio difficoltà a visualizzare le cose prima che accadano. Questo per dirti che forse posso avere paura dell’idea di dover partorire ma non riesco ancora a realizzarlo veramente”.

Aurora ha replicato anche contro coloro che l’hanno criticata durante la sua gravidanza: “Prima vi davo fastidio io sola, poi la mia gravidanza. Quando nascerà invece vi darà fastidio qualcos’altro. Forse il problema siete voi”. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è più felice che mai per l’arrivo del suo primo bebè e i suoi fan sono in trepidante attesa di saperne di più.