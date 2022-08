Aurora Ramazzotti: “Gli uomini non sanno dov’è il clitoride? Dovete dirglielo, sennò è colpa vostra”

Aurora Ramazzotti ha dato un consiglio alle sue fan per la loro vita sotto le lenzuola.

Più volte Aurora Ramazzotti ha usato i suoi canali social per parlare di argomenti legati alla sessualità ai suoi fan e, questa volta, si è rivolta al suo pubblico femminile.

Aurora Ramazzotti: il consiglio alle fan

Aurora Ramazzotti ha spesso usato i suoi canali social per parlare di piacere femminile e di sessualità e questa volta, mentre si trovava a bordo di un treno, la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker è tornata a parlare di piacere femminile, dando un consiglio alle sue fan.

“”Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito (…) Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”, ha dichiarato, e ancora: “Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace (…) così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”.

Le confessioni sulla sessualità

Più volte Aurora Ramazzotti ha toccato argomenti legati al sesso e al piacere tramite stories via social e a volte, per questo, si è attirata contro non poche critiche. La giovane influencer – fidanzata con Goffredo Cerza – non ha nascosto ai suoi fan neanche la sua collezione di giocattoli per adulti e ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita sotto le lenzuola.