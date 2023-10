Sabato sera di divertimento per Aurora Ramazzotti (26) e il compagno Goffredo Cerza (27). Così mentre i genitori trascorrono una serata in discoteca il piccolo Cesare è affidato alle cure della zia Carolina (sorella maggiore di Goffredo).

Aurora e Goffredo vogliono divertisti

Dal momento che i neo genitori sono molto giovani è normale che vogliano divertirsi. Non è la prima volta dunque che decidono di trascorrere un sabato sera in discoteca. Già quest’estate, in Sardegna, la coppia aveva deciso di andare con un’amica al concerto di Lazza in discoteca, lasciando il figlio nelle mani della nonna, Michelle Hunziker.

Per questo sabato sera Aurora Ramazzotti ha scelto un abito bianco con alcuni cut out e un profondo scollo a V e una borsa Balenciaga modello a tracolla, Le Cagole, da quasi 2mila euro.

Cesare resta con la zia

A prendersi cura di Cesare (quasi 7 mesi) ci pensa questa volta la sorella di Goffredo Carolina Cerza, incinta per la seconda volta. Per il piccolo è stata una serata in compagnia anche della cuginetta nata a settembre 2019.