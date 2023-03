Aurora Ramazzotti ha partorito il suo primo figlio. Lei e il compagno Goffredo Cerza hanno dato il lieto annuncio su Instagram, dando il benvenuto al piccolo Cesare.

Aurora Ramazzotti ha partorito: è nato il piccolo Cesare

L’attesa è finalmente finita. Aurora Ramazzotti ha partorito il suo primo figlio. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è finalmente diventata mamma e sta vivendo un momento davvero molto felice, insieme al suo compagno Goffredo Cerza. La giovane Aurora ha condiviso sul suo profilo Instagram due dolcissimi scatti per annunciare a tutti i suoi follower la nascita del suo primo figlio, che hanno deciso di chiamare Cesare.

In uno scatto si vedono le mani del piccolo e di Goffredo, come se si scambiassero un dolcissimo pugnetto pieno di complicità. Nel secondo scatto si vede il braccialetto dell’ospedale indossato da Goffredo, con scritto “papà di Cesare” e la data della nascita, e una polaroid in cui sono ritratti tutti e tre insieme. Due scatti davvero dolcissimi, che annunciano la nascita del piccolo Cesare, che è arrivato ad arricchire e rendere ancora più bella la vita della sua mamma e del suo papà, ma anche dei suoi nonni famosi.