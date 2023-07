Aurora Ramazzotti, diventata mamma da qualche mese del piccolo Cesare, ha confessato che soffre della sindrome dell’impostore. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros si è messa a nudo, rivelando le sue paure.

Aurora Ramazzotti ha la sindrome dell’impostore

Intervistata da Repubblica, Aurora Ramazzotti si è raccontata senza filtri. Qualche mese fa è diventata mamma del piccolo Cesare, primo frutto dell’amore che da tanti anni la lega a Goffredo Cerza, e sta vivendo un periodo di enorme serenità. Eppure, alcune paure sono ancora nel suo cuore. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha ammesso che soffre della sindrome dell’impostore.

La confessione di Aurora Ramazzotti

Aurora ha raccontato:

“Le persone tendono a pensare che se sei fortunato e hai una vita agiata non sei titolato a soffrire. La mia paura è non essere all’altezza di quello che si aspettano gli altri, ho la sindrome dell’impostore che mi fa pensare che non mi merita certe opportunità”.

La Ramazzotti, forse anche a causa di essere nata come “figlia di”, non crede di meritare alcune importanti opportunità che la vita le offre.

Che cos’è la sindrome dell’impostore?

Aurora Ramazzotti non è l’unica Vip a soffrire della sindrome dell’impostore. Da Fedez a Chiara Ferragni, passando per Meryl Streep: sono tanti i personaggi che hanno confessato di avere questo disturbo. Si tratta di una patologia psicologica che porta le persone a pensare di non essere mai abbastanza e di non meritare successi, sia nell’ambito privato che professionale. Generalmente a soffrirne sono soprattutto donne e alla base c’è una gravissima carenza di autostima.