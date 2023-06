Aurora Ramazzotti: il dolce gesto per l'ex di suo padre, Marica Pellegrinelli

Aurora Ramazzotti non ha fatto segreto di aver mantenuto un buon rapporto con l’ex moglie di suo padre, Marica Pellegrinelli, e in queste ore ha fatto un gesto via social che proverebbe il buon legame mantenuto dalle due.

Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: il rapporto

In queste ore Marica Pellegrinelli ha fatto pubblicamente i suoi auguri al suo nuovo compagno, il dj olandese William Djoko. Aurora Ramazzotti, primogenita del suo ex marito Eros, ha scritto tra i commenti al suo messaggio “Auguri William”. Il messaggio di Aurora proverebbe come lei e Marica Pellegrinelli siano rimaste in buoni rapporti nonostante la separazione tra lei e il cantante. Del resto la modella è madre di Gabrio Tullio e Raffaella Maria, i due figli che ha avuto insieme ad Eros Ramazzotti (e che sono i fratelli minori di Aurora). In seguito alla separazione tra lei e il cantante la figlia di Michelle Hunziker affermò: “Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita.”

Dopo la separazione da Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli venne presa di mira dagli haters, ma Aurora Ramazzotti (così come suo padre) decise di difenderla pubblicamente.