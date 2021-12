Aurora Ramazzotti, il party esclusivo per i 25 anni: gli ospiti vip e le sorprese

Aurora Ramazzotti ha festeggiato il suo 25esimo compleanno in pigiama con un party esclusivo alle terme.

Il 5 dicembre 2021 Aurora Ramazzotti ha raggiunto il traguardo dei suoi 25 anni e per l’occasione ha festeggiato con un party esclusivo alle terme alla presenza di tantissimi amici vip.

Aurora Ramazzotti: il compleanno alle terme

Aurora Ramazzotti ha spento 25 candeline e per l’occasione, dopo un weekend in Franciacorta in compagnia della famiglia, è rientrata a Milano e ha organizzato un party esclusivo a QCTerme Milano.

All’evento erano presenti numerosi amici vip della ragazza: tra questi Sara Daniele (la storica migliore amica figlia di Pino Daniele), Tommaso Zorzi con il fidanzato, Tommaso Stanzani, la mamma Michelle Hunziker, Giacomo Attanà Enrica Tacchi, Ludovica Ajelli, Marco Cartasegna, Davide Damiani, Federico Pecchia, Alvin e moltissimi altri. Tutti gli ospiti hanno partecipato all’evento in pigiama (compresa la stessa Aurora) e hanno potuto godersi un bagno nell’acqua calda della spa o una sauna.

Aurora Ramazzotti: il fidanzato

All’esclusivo party tra vip era ovviamente presente Goffredo Cerza, il fidanzato con cui Aurora Ramazzotti fa ormai coppia fissa da moltissimi anni. I due abitano insieme a Milano ma Aurora non ha ancora pensato a creare con Goffredo una famiglia tutta sua. “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima.

È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”, ha dichiarato Aurora in merito alla sua storia con Goffredo.

Aurora Ramazzotti: i genitori

Oggi la giovane conduttrice ha un ottimo rapporto anche con Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. I due hanno deciso di festeggiare insieme il suo compleanno e, nonostante la loro dolorosa separazione, nel corso degli anni sono riusciti a recuperare un buon rapporto per il bene della loro figlia.

Aurora Ramazzotti è molto legata a entrambi i genitori e più volte ha parlato positivamente del rapporto costruito con loro attraverso i social. La ragazza non ha neanche fatto segreto di aver sofferto in passato per i continui paragoni fatti tra lei e Michelle Hunziker.