Aurora Ramazzotti in lacrime sui social: cos’è successo

Dopo aver confermato la sua gravidanza Aurora Ramazzotti si è mostrata in lacrime sui social e ha spiegato perché.

Aurora Ramazzotti ha da poco confermato di essere in attesa del suo primo figlio e a seguire si è mostrata mentre era in lacrime sui social, preoccupando i suoi fan.

Aurora Ramazzotti in lacrime sui social

Dopo aver confermato la sua prima gravidanza Aurora Ramazzotti si è mostrata con le lacrime sul viso e ha scritto nelle sue stories: “E’ ufficiale, non posso più aprire TikTok”.

In tanti tra i suoi fan si sono preoccupati e hanno dato per scontato che Aurora avesse letto critiche o insulti nei suoi confronti sulla famosa piattaforma social. A seguire lei stessa ha precisato:

“Io sto un po’ adorando questa cosa che siete diventati tutti un po’ ansiosi. Oggi ho messo una storia in cui piangevo scrivendo che non potevo più aprire TikTok e non so perché avete dedotto automaticamente che era perché la gente mi insulta, ma questa volta non era per questo”, ha dichiarato, e ancora: “Semplicemente è perché ho gli ormoni a palla e mi viene da piangere per qualsiasi cosa io veda.

Anche per una formica che sale su una pianta”.

Pur avendo confermato la sua gravidanza (con un video ironico condiviso via social) Aurora ha preferito non rispondere ancora alle domande dei fan in merito all’argomento e ha precisato di aver bisogno di altro tempo per capire come stiano andando le cose per lei in questo momento particolarmente delicato.