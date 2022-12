Aurora Ramazzotti in piscina con il pancione: "Niente di più sexy"

Aurora Ramazzotti in piscina con il pancione: la foto ironica fa impazzire i fan.

In attesa di diventare mamma per la prima volta, Aurora Ramazzotti si sta godendo la gravidanza.

Nelle ultime ore, la figlia di Eros e Michelle Hunziker si è concessa anche un po’ di nuoto, mostrandosi ai fan in piscina con il suo splendido pancione.

Aurora Ramazzotti in piscina con il pancione

Chi l’ha detto che le donne in dolce attesa devono stare a riposo h24? A meno che non ci siano grandi problemi, un po’ di attività fisica è caldamente raccomandata. Lo sa bene Aurora Ramazzotti che, incinta del primo figlio da Goffredo Cerza, si è concessa qualche vasca in piscina.

La foto di Aurora piace ai fan

Con il costume intero e il pancione in bella vista, Aurora si è immortalata mentre sta per entrare in vasca. A didascalia dell’immagine, ha scritto:

“Lo so, non c’è niente di più sexy delle cuffiette da piscina”.

Ovviamente, il tono della Ramazzotti è ironico ed è anche per questo che i fan hanno apprezzato la foto.

Quando partorisce Aurora?

Aurora dovrebbe partorire tra marzo e aprile 2023. Al momento, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros non ha ancora reso pubblica la data. Secondo il settimanale Chi, ha scelto di mettere al mondo il primogenito in una prestigiosa clinica svizzera.