Aurora Ramazzotti incinta: la dedica di Jonathan Kashanian

Aurora Ramazzotti, incinta del suo primo figlio, ha ricevuto una splendida dedica da parte dell'amico Jonathan Kashanian.

Jonathan Kashanian ha dedicato un tenero messaggio alla sua amica Aurora Ramazzotti.

Jonathan Kashanian: la dedica a Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio e il suo amico Jonathan Kashanian non ha perso occasione per dedicarle un tenero e affettuoso messaggio dopo un pranzo trascorso insieme a lei.

“Le donne incinte hanno una luce speciale in viso. Come se custodissero un segreto che conoscono solo loro… (…) Tvb Auri. Con te sempre risate sincere, di cuore”, ha scritto l’ex naufrago, a cui la figlia di Michelle Hunziker ha risposto: “In realtà era il mio travestimento da zucca di Halloween, ti voglio bene tanto!”.

Jonathan Kashanian e Aurora sono diventati grandi amici negli ultimi anni e i due hanno trascorso le ultime vacanze insieme.

Jonathan, così come gli altri amici di Aurora, è emozionato per l’arrivo del suo primo bebè.

Aurora Ramazzotti: la gravidanza

Aurora Ramazzotti ha annunciato di aspettare il suo primo figlio, in arrivo a gennaio 2023, insieme al fidanzato Goffredo Cerza. I genitori di Aurora, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sono più felici che mai per l’arrivo di quello che sarà il loro primo nipotino e in tanti sperano di saperne presto di più sulla gravidanza di Aurora e sull’arrivo del suo bebè.

Al momento lei e il fidanzato Goffredo hanno preferito non svelare quale sarà il nome scelto del loro primo figlio.