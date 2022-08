Aurora Ramazzotti incinta? Tommaso Zorzi rompe il silenzio

Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio in merito alla presunta gravidanza della sua amica Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti aspetta un bambino? L’indiscrezione, diventata sempre più insistente nelle ultime ore, è stata smentita dal suo amico Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi: la gravidanza di Aurora

Interrogato dai fan in merito al gossip delle ultime ore – ossia quello riguardante la presunta gravidanza della sua amica, Aurora Ramazzotti – Tommaso Zorzi ha dichiarato via social: “Non mi risulta”.

In passato più volte Aurora Ramazzotti è stata costretta a smentire rumor di questo tipo mentre stavolta, dopo che la notizia è stata ripresa dai principali quotidiani, si è chiusa nel massimo riserbo. In tanti tra i fan della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono curiosi di saperne di più, e per questo hanno interpellato Tommaso Zorzi e altri tra gli amici più intimi di Aurora al fine di scoprire la verità in merito alla vicenda.

Tommaso Zorzi e Aurora: il rapporto

L’ex vincitore del GF Vip e Aurora Ramazzotti sono amici di vecchia data e Zorzi ha confessato che la madre dell’influencer, Michelle Hunziker, sarebbe per lui come una sorta di seconda mamma. “Io e Auri siamo andati a scuola insieme. Eravamo amici inseparabili: vacanze, weekend, serate. Sempre in coppia. Lei è stata forse più che un’amica, quasi una sorella. Relazione? Aurora è stata la prima persona cui ho confessato la mia omosessualità.

La prima persona adulta, invece, è stata Michelle che ho sempre considerato quasi come una seconda mamma“, ha dichiarato Zorzi