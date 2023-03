Aurora Ramazzotti si è fatta conoscere e apprezzare sui social come paladina della bellezza al naturale e in queste ore ha postato un video su TikTok per dimostrare ai fan quanto alcuni filtri utilizzati sui social finiscano per creare una versione artefatta e orribile delle persone.

Aurora Ramazzotti: il filtro sui social

Aurora Ramazzotti si batte per la body positivity e si è fatta conoscere e apprezzare sui social per la sua bellezza al naturale e senza trucco. In queste ore la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha però usato un filtro bellezza su TikTok e nella didascalia al suo video ha scritto: “Ma solo io lo trovo horror?”. In tanti sui social si sono detti d’accordo con lei e hanno criticato aspramente chi invece è solito usare questo genere di filtri per apparire al meglio.

@therealauroragramMa solo io lo trovo horror?♬ party with a monster – Chiara King

Aurora in passato ha confessato di aver sofferto per le critiche legate al suo aspetto e per i continui paragoni fatti tra lei e sua madre, Michelle Hunziker. Oggi la figlia della showgirl ha imparato ad accettarsi e ad apprezzarsi, e ha intimato ai suoi fan di fare lo stesso. Aurora è incinta del suo primo figlio e, durante la gravidanza, ha continuato a praticare sport per mantenersi in forma.