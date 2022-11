Aurora Ramazzotti, in attesa di diventare mamma per la prima volta, ha fatto un annuncio a sorpresa ai fan.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, emozionata come non mai, ha mostrato il frutto degli ultimi mesi di duro lavoro.

Aurora Ramazzotti: annuncio a sorpresa

Nel mese di gennaio 2023, Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta. Il bambino, frutto dell’amore che la lega da anni a Goffredo Cerza, sarà un bel maschietto, ma ancora non è stato svelato il nome che mamma e papà hanno scelto per lui.

In attesa del lieto evento, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha fatto un annuncio a sorpresa che ha emozionato i fan.

Le parole di Aurora Ramazzotti

Aurora, sorprendendo i seguaci, ha dichiarato:

“Sono entrata in casa nuova. Piango dalla felicità”.

La Ramazzotti, comodamente stesa sul divano della nuova dimora, ha condiviso con i fan il frutto del duro lavoro degli ultimi mesi. Appena hanno scoperto la gravidanza, lei e Goffredo hanno deciso di cambiare casa.

Aurora e Goffredo si sono trasferiti a casa nuova

“Ancora non è del tutto finita, però vi faccio vedere nei prossimi giorni. Promesso“, ha annunciato Aurora via Instagram. La nuova casa non è ancora completa, ma lei, Goffredo e il gatto Saba si sono già trasferiti.

L’animale, come spiegato dalla Ramazzotti, si è subito ambientato e per lei è stato un grande sollievo. A giorni arriveranno anche le prime foto della dimora, la stessa che accoglierà il primo figlio.