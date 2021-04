Aurora Ramazzotti, la confessione sull’acne: “Quando vuoi strapparti quella maledetta pelle”

Aurora Ramazzotti ha condiviso via social un messaggio di positività rispetto ai problemi della pelle e all'acne.

Attraverso un post via social Aurora Ramazzotti ha voluto raccontare ai suoi fan la sua difficile e lunga battaglia contro l’acne.

Aurora Ramazzotti e l’acne: il messaggio di speranza

Per anni Aurora Ramazzotti si è trovata a combattere contro l’acne, consultando fior fior di specialisti e assumento svariati tipi di cura.

La figlia di Michelle Hunziker ha deciso di mandare un messaggio di posività ai fan e, raccontato la sua esperienza, ha specificato quanto sia importante non perdere le speranze: “Mi sono abbandonata alle mani di una persona che, a pelle (ironia della sorte?) mi ispirava fiducia. Ho imparato a fidarmi, ad apprezzare il percorso (turbolento, a tratti incomprensibile) ad amare la mia pelle e a non volerla nascondere anche quando faticavo a guardarmi allo specchio.

Tanto che ultimamente lo stesso specchio ha perso d’importanza, non ci combatto più, e quando mi ci imbatto non mi sento di festeggiare per i risultati ottenuti perché ho capito che la pelle ci parla”, ha scritto via social mostrando ai fan il suo volto senza make up.

Aurora Ramazzotti e l’acne: lo sfogo

Qualche mese fa Aurora Ramazzotti era balzata agli onori delle cronache per aver postato sui social una foto del suo viso coperto di acne.

La sua immagine aveva fatto il giro dei social e ottenuto il pieno di like. La ragazza si era detta stufa di dover nascondere se stessa e dunque anche l’acne contro cui per anni ha cercato di combattere. Accettare se stessa avrebbe portato Aurora ad ottenere risultati migliori rispetto al grave inestetismo.

Aurora Ramazzotti: i paragoni con la madre

Sui social Aurora Ramazzotti gode di grande popolarità, e in tanti le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza e per il suo temperamento solare. Ciò nonostante la ragazza è stata più volte messa a confronto – dagli haters – con sua madre Michelle Hunziker. Aurora ha più volte specificato quanto simili paragoni l’abbiano fatta soffrire, specialmente visto che alcune riviste di gossip avrebbero iniziato a scrivere cose simili quando lei era soltanto una bambina. Aurora ha anche rivelato che, pur avendo un rapporto meraviglioso con sua madre Michelle Hunziker, da piccola avrebbe provato invidia nei suoi confronti proprio a causa di ciò che diceva la gente.