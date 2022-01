Aurora Ramazzotti, la dedica al fidanzato Goffredo: “Crescere insieme”

Aurora Ramazzotti ha scritto una dolce dedica per il fidanzato Goffredo in occasione del suo compleanno.

Aurora Ramazzotti: la dedica a Goffredo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono più uniti e innamorati che mai e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dedicato un tenero messaggio al suo fidanzato in occasione del suo 26esimo compleanno.

“Crescere insieme. Tanti auguri al mio amore!”, ha scritto Aurora postando un’immagine in cui è ritratta proprio insieme a Goffredo Cerza. I due sono legati dal 2018 e la figlia di Michelle Hunziker ha confessato che Goffredo sarebbe stato per lei il primo grande amore.

“Io e Goffredo ci siamo conosciuti proprio grazie a tua figlia Sara, lui era un suo amico. Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi”, ha confessato, e ancora: “Ora invece trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima.

Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.

Aurora Ramazzotti: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Negli ultimi giorni la famiglia di Aurora Ramazzotti è stata raggiunta da grande clamore a seguito dell’annuncio di separazione dato da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che hanno deciso di dirsi addio dopo 10 anni insieme.

La coppia ha mantenuto il massimo riserbo sui motivi che li avrebbero spinti a separarsi.

Aurora Ramazzotti e Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti (nata dalla precedente unione tra la showgirl svizzera e Eros Ramazzotti) non ha commentato quanto accaduto tra sua madre e l’imprenditore anche se è noto che, in questi anni, lei e Tomaso avessero sviluppato un ottimo rapporto.