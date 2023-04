Aurora Ramazzotti, la prima uscita con Cesare: il messaggio social

Goffredo Cerza ed Aurora Ramazzotti hanno dato alla luce soltanto pochi giorni fa al loro primogenito: Cesare. La figlia di Michelle ed Eros ha pubblicato sui social le foto della sua prima uscita con il bambino.

Aurora Ramazzotti e la prima uscita con Cesare: il look mostrato sui social

Aurora Ramazzotti ha voluto tenere aggiornati i suoi tanti followers sulla sua gravidanza, sin dai primi momenti in cui ha saputo di essere incinta. La ragazza, anche dopo la nascita di Cesare, ha continuato a postare foto e caricare storie in cui rendeva pubblici i suoi primi momenti da mamma. Per le vacanze di Pasqua, dopo essersi ripresa dalle fatiche del parto, la Ramazzotti ha avuto l’occasione di uscire per la prima volta con Cesare, documentando ancora una volta tutto online.

La storia Instagram e l’outfit della Ramazzotti

Aurora ha pubblicato una storia Instagram con la scritta “La prima uscita” accompagnandola con un’emoticon di un cuore rosso. La neo-mamma si è presentata ai suoi followers con occhiali da sole quadrati color crema e con indosso un bel pile beige.