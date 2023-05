Aurora Ramazzotti, la sorpresa di papà Eros: "Una valigia carica di regali"

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta il 30 marzo scorso e, attraverso i social, ha rivelato ai fan quale splendida sorpresa le avrebbe fatto suo padre Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti: i regali per il figlio Cesare

Aurora Ramazzotti è più felice che mai per la nascita del suo primo figlio e in queste ore, attraverso i social, ha svelato ai fan qualche retroscena sulla nascita del piccolo e sulla splendida sorpresa organizzata per lui dal padre Eros Ramazzotti. Aurora ha affermato che il cantante si sarebbe presentato a casa sua con una valigia piena dei regali spediti per lui in questi mesi dai fan di tutto il mondo proprio per il suo primo nipote.

“Mio padre è tornato dal tour europeo con una valigia enorme strabordante di regali per Cesare da parte dei fan in giro per il mondo e l’Europa in questi mesi”, ha dichiarato Aurora più felice che mai, e ancora: “Sicuramente succederà ancora e volevo dire che sono emozionata che ci sia tanta gente in tanti Paesi che abbia dedicato un pensiero al mio bambino”.

In tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di saperne di più sulla nuova vita da mamma di Aurora Ramazzotti e sul suo bambino.