Aurora Ramazzotti, le prime parole dopo il parto: "Piango ogni 5 minuti"

A 6 giorni dalla nascita del suo primo figlio Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio via social e ha confessato ai fan le sue emozioni.

Aurora Ramazzotti: le prime parole dopo il parto

Il 30 marzo 2023 alla Clinica Sant’Anna, in Svizzera, Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare Augusto. Dopo alcuni giorni d’assenza sui social la figlia di Michelle Hunziker ha realizzato alcune stories per ringraziare i fan per i loro messaggi d’auguri e per raccontare alcuni retroscena su questi primi giorni da mamma. “È tutto molto emozionante, io piango ogni cinque minuti ma mi dicono sia normale. Anche perchè sto provando l’allattamento: un’esperienza davvero intensa. Vi racconterò tutto quanto. Al momento, la cosa più emozionante è vedere Goffredo con il bambino, è davvero molto bello”, ha dichiarato. Aurora ha anche svelato che racconterà ulteriori dettagli sulla nascita del bambino nei prossimi giorni e in tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne di più.

Intanto, sui social, si è scatenata una bufera contro il padre di Aurora, Eros Ramazzotti, che secondo indiscrezioni non si sarebbe ancora recato a conoscere il suo primo nipote. Al momento il cantante non ha rotto il silenzio né ha replicato alle accuse a lui rivolte dai fan in merito alla vicenda.