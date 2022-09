Aurora Ramazzotti: le prime parole dopo lo scoop sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti ha condiviso un messaggio via social dopo esser stata travolta dallo scoop sulla sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti aspetta il primo figlio insieme a Goffredo Cerza? Lo scoop è diventato sempre più insistente, e lei ha rotto il silenzio dopo 48 ore d’assenza dai social.

Aurora Ramazzotti: lo scoop sulla gravidanza

Per oltre 48 ore Aurora Ramazzotti è sparita dai social e intanto sui principali giornali non si è fatto altro che parlare della sua presunta gravidanza.

In queste ore la figlia di Michelle Hunziker è tornata sui social postando una sua foto, dove la si vede indossare un berretto con scritto: “Ci vuole calma”.

Per tutti si tratterebbe di una sua risposta indiretta al gossip che l’ha vista protagonista, ma al momento sulla questione tutto continua a tacere. Per adesso neanche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno commentato la questione nonostante entrambi continuino a condividere informazioni e retroscena con i loro fan.

Aurora Ramazzotti: l’indiscrezione

Secondo il settimanale Chi Aurora Ramazzotti aspetterebbe il primo figlio, che potrebbe nascere già a gennaio. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebero entusiasti nel poter diventare presto nonni e inoltre la showgirl era stata avvistata alcune settimane fa proprio mentre acquistava un test di gravidanza insieme alla figlia. Per ora non vi sono conferme in merito alla gravidanza di Aurora e, in tanti, sperano di saperne presto di più.