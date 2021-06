Aurora Ramazzotti mostra i suoi ‘giocattoli bollenti’: la reazione dei fan

Aurora Ramazzotti ha mostrato senza remore ai fan dei social la sua collezione di giocattoli per adulti.

Ancora una volta Aurora Ramazzotti ha deciso di combattere i tabù via social e senza remore a mostrato ai fan alcuni dei suoi “giocattoli bollenti”.

Aurora Ramazzotti: i giocattoli bollenti

Attraverso i social un fan ha chiesto ad Aurora Ramazzotti se avesse mai provato alcuni sex toys.

La figlia di Michelle Hunziker – famosa per la sua schiettezza e la sua ironia – ha risposto mostrando direttamente la sua collezioni di giocattoli per adulti e combattendo ancora una volta alcuni tabù.

Aurora Ramazzotti non si è mai fatta remore nel condividere con i fan anche particolari imbarazzanti della sua vita privata, e sui social ha fatto il pieno di like anche questa volta.

Aurora Ramazzotti contro gli stereotipi di bellezza

La figlia di Michelle Hunziker ha sempre confessato di aver sofferto per i continui paragoni fatti dalla stampa su di lei e sua madre. In più d’un occasione Aurora ha anche parlato di quando abbia sofferto perché veniva definita “meno bella” di sua madre Michelle Hunziker, e a tal proposito ha dichiarato:

“Ero basita dalla cattiveria (…). Ho sempre cercato di depotenziare ai suoi occhi il giudizio degli altri e le ho spiegato che non si può essere amati da tutti (…).

Per me non è mai stata così dura. Non ho mai avuto quel giudizio addosso”. Michelle Hunziker esordisce così nell’intervista a due con Aurora Ramazzotti rilasciata a F. Il cuore della lunga chiacchierata è l’eterno confronto che la figlia subisce: “L’ultimo episodio è di ieri in un negozio. La commessa mi fa un complimento e un uomo dietro: ‘Meglio la madre’. L’ha detto tre volte. Voleva proprio che sentissi che lui pensava facessi schifo in confronto a lei. Questa non è neanche cattiveria, è ignoranza. Ma fa male lo stesso”.

Aurora Ramazzotti: l’amore per Goffredo

Oggi Aurora è una giovane donna caparbia e sicura di sé e lei stessa ha ammesso di aver acquisito grande sicurezza grazie all’amore spassionato del fidanzato, Goffreda Cerza, al suo fianco da ormai moltissimi anni. “Per me che avevo disperato bisogno di sentirmi amata è stato come un’esplosione silenziosa. Ha cambiato ogni cosa, ma senza che me ne accorgessi”, ha confessato la ragazza, che oggi è felicissima insieme al suo grande amore. Goffredo ha pienamente conquistato anche il resto della famiglia (compreso papà Eros).