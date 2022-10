Aurora Ramazzotti mostra il pancino: la foto conquista i fan

Aurora Ramazzotti ha postato la prima foto sui social in cui sono ben visibili le curve della sua gravidanza.

Dopo aver confermato pubblicamente la sua prima gravidanza Aurora Ramazzotti ha suscitato l’entusiasmo dei suoi fan mostrando per la prima volta il suo pancino.

Aurora Ramazzotti incinta: le foto della pancia

Nelle scorse ore, durante una passeggiata a Villa Borghese, Aurora Ramazzotti si è lasciata fotografare più radiosa che mai con un vestito molto aderente e che lasciava intravedere le prime curve della sua gravidanza.

La giovane conduttrice, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, dar alla luce un bebè (che sarà un maschietto) a gennaio 2023, e i suoi fan sono in trepidante attesa di saperne di più.

I retroscena sulla gravidanza

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti era trapelata già nei mesi scorsi, ma la figlia di Michelle Hunziker aveva preferito non confermarla (non avendo ancora superato il primo trimestre). Non appena si è sentita pronta Aurora ha confermato la notizia ai suoi fan e ha risposto ad alcune delle loro domande in merito alla sua gravidanza. La figlia dei due vip ha anche mostrato le commovente immagini del momento in cui ha scoperto di essere incinta e si è abbracciata con sua madre, Michelle Hunziker.

“Vogliamo essere dei buoni genitori per la next generation.

Abbiamo il dovere di essere dei buoni genitori per migliorare la generazione successiva. Noi siamo dei rompiscatole sinceri. Se qualcosa non ci garba, lo manifestiamo in modo diretto”, ha dichiarato Aurora Ramazzotti.