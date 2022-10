Aurora Ramazzotti osa con i look: il crop top in gravidanza

Aurora Ramazzotti ha conquistato i fan dei social con il look da lei sfoggiato in gravidanza.

Aurora Ramazzotti ha fatto il pieno di like tra i fan dei social sfoggiando un look sensuale al quarto mese di gravidanza.

Aurora Ramazzotti: il crop top in gravidanza

Da qualche settimana Aurora Ramazzotti ha confermato di essere in attesa del suo primo figlio e nelle ultime ore, più radiosa e felice che mai, ha postato uno scatto del look con cui ha deciso di mettere in risalto il pancino e le prime rotondità dovute alla gravidanza.

La figlia di Michelle Hunziker ha indossato un crop top nero che metteva in risalto il decolleté e una lunga gonna a fantasia zebrata. Aurora ha completato il look con occhiali da sole e una giacca lunga e scura. In tanti tra i fan hanno fatto i complimenti alla giovane conduttrice, più felice che mai di poter presto allargare la famiglia. Al momento lei e il fidanzato Goffredo Cerza non hanno svelato quale sarà il nome del loro piccolo in arrivo e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

Aurora Ramazzotti: la gravidanza

Aurora Ramazzotti ha annunciato la gravidanza dopo che lo scoop era già stato dato da Chi quasi un mese prima. A seguire il direttore della rivista, Alfonso Signorini, ha fatto sapere di essere dispiaciuto per quanto accaduto. Si dà il caso infatti che Aurora non avesse ancora superato il primo trimestre e che per questo avesse deciso di non annunciare ancora pubblicamente l’arrivo del suo primo bebè.

Nel frattempo i nonni del bambino, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sono più felici che mai e sembra che nessuno se la sia presa per la fuga di notizie.