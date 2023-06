Aurora Ramazzotti, regalo griffato per Cesare: "E' già fortunato"

Aurora Ramazzotti, regalo griffato per Cesare: "E' già fortunato"

Aurora Ramazzotti riceve un regalo super griffato per il piccolo Cesare. I fan non hanno alcun dubbio: "E' un bimbo fortunato".

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i fan un regalo super griffato che ha ricevuto per il suo piccolo Cesare. Il bambino, anche se ancora piccolo, ha un guardaroba da fare invidia.

Aurora Ramazzotti: regalo griffato per Cesare

Il piccolo Cesare, primo figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza, è già molto fortunato. Questo, almeno, è quanto hanno pensato i fan quando la pargola di Michelle Hunziker ed Eros ha condiviso sui social un regalo griffato ricevuto per il bimbo.

Il regalo per Cesare è Emporio Armani

Un pagliaccetto blu e bianco con tanto di bretelle, un altro pagliaccetto a righine celesti, un completo pantaloni e camicia a righine celesti e uno sui toni del beige: questo il regalo griffato ricevuto da Cesare. Il brand? Emporio Armani.

“Cesare ringrazia” per il regalo

Ovviamente, il regalo che Aurora Ramazzotti ha ricevuto per il piccolo Cesare è stato mandato da Emporio Armani. Non a caso, la figlia di Michelle ha taggato il brand e ha aggiunto: “Cesare ringrazia“. Un bimbo fortunato, che vanta già un guardaroba all’ultima moda. Non solo dal punto di vista materiale, il primogenito di Aury è coccolato e amato da tutti, parenti e amici.