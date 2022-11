Aurora Ramazzotti, relax sulle Dolomiti prima di diventare mamma: la foto con le caprette piace ai fan.

Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax suelle Dolomiti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha condiviso qualche scatto della montagna, compreso uno che la ritrae tra le caprette.

Aurora Ramazzotti: relax sulle Dolomiti

In attesa di diventare mamma, Aurora Ramazzotti è fuggita dalla caotica Milano per rilassarsi un po’ sulle Dolomiti. Con lei, ovviamente, c’è il compagno Goffredo Cerza. Tramite Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha condiviso con i fan alcuni momenti della sua fuga in montagna.

Aurora tra le caprette in attesa di diventare mamma

Come trascorrere il tempo sulle Dolomiti? Semplice: passeggiando all’aria aperta e rilassandosi in Spa.

E’ così che Aurora ha trascorso la sua fuga in montagna. “Io e amiche“, ha scritto la Ramazzotti a didascalia di una foto che la ritrae vicino alle caprette. Insomma, una vera e propria pausa rigenerante dal trasloco che la sta sfinendo.

Aurora e Goffredo immersi nel trasloco

Il primo figlio di Aurora e Goffredo nascerà nel mese di gennaio 2023, per cui hanno ancora un paio di mesi per terminare il trasloco.

La Ramazzotti e Cerza hanno scelto di lasciare il loro appartamento per trasferirsi in una casa più grande, in grado di accogliere il bambino e i loro animali.