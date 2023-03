Aurora Ramazzotti replica agli haters: "Stufi voi? E io che non so se mi p***rò addosso?"

Aurora Ramazzotti replica agli haters: "Stufi voi? E io che non so se mi p***...

Aurora Ramazzotti replica agli haters: "Stufi voi? E io che non so se mi p***...

Attraverso i social Aurora Ramazzotti si è vista costretta a replicare contro i suoi haters, che l’hanno presa di mira a causa della sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti: le critiche degli haters

A quanto pare i leoni da tastiera non sono intenzionati a lasciare in pace Aurora Ramazzotti neanche ora che lei sta per dare alla luce il suo primo bambino. L’influencer è ormai pronta ad accogliere a braccia aperte il piccolo che dovrebbe nascere tra poche settimane e, attraverso i social, ha replicato contro coloro che l’hanno presa di mira per la “durata” della sua gravidanza. Tra i leoni da tastiera c’è infatti chi ha scritto a Aurora di essere stufo di vederla ancora incinta e lei ha sbottato scrivendo:

“A quelli che vedono i miei post e scrivono “che palle questa sembra che è incinta da una vita”, ma dovete portarlo voi? Mi sfuggiva, perché se sentite il peso lo capisco, anche io mi sono rotta, ma voi perché? Perché? Cosa?”, e ancora: “Mi viene da ridere, magari sono stufa io che quando cammino sembro Pingu che si alza dal letto e non so se mi rotolerò per terra o mi pisc*rò addosso. E che ogni momento è buono per della flatulenza inaspettata”.

Aurora si è spesso trovata a dover far fronte ai leoni da tastiera e in passato lei stessa ha confessato quanto l’abbiano fatta soffrire anche i continui paragoni fatti con sua madre, Michelle Hunziker.