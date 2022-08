Aurora Ramazzotti senza reggiseno: la replica alle critiche

Aurora Ramazzotti si è vista costretta a replicare ad alcuni commenti alla sua foto senza reggiseno.

Aurora Ramazzotti: la foto senza reggiseno

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le sue vacanze estive alle Eolie e sui social ha postato una foto in cui è ritratta senza reggiseno.

La foto ovviamente non ha mancato di sollevare critiche e commenti da parte dei fan, e a uno di questi Aurora ha personalmente replicato: “Signor Asile, che non posso taggare perché hai tolto l’opzione (chissà perché): il senso è che ho un profilo Instagram e posto le foto che mi va di postare”.

Aurora Ramazzotti e le polemiche

Nei giorni scorsi la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è finita nell’occhio del ciclone dopo che, via social, aveva parlato dei pregiudizi con cui si era trovata a fare i conti in quanto “privilegiata” e figlia di due personaggi famosi.

“Quando dico che bisogna ascoltare intendo proprio questo.

Chi mi conosce sa che sono consapevole del mio privilegio. Ma non per questo mi si deve ridurre ad esso e svalutare ciò che sento. Non hai idea di cosa voglia dire essere me così come io non ho idea di cosa voglia dire essere te. Con la differenza che io la tua storia la rispetto, tu la mia no”, aveva dichiarato.