Aurora Ramazzotti “sessuologa” su Instagram: le risposte piccanti ai suoi fan

Aurora Ramazzotti si è "improvvisata sessuologa" con i suoi fan: le risposte piccanti della figlia di Michelle Hunziker.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, ha risposto ad alcune domande piccanti dei suoi fan sui social.

Aurora Ramazzotti: le domande bollenti

Attraverso i social Aurora Ramazzotti si è finta “sessuologa” per rispondere ad alcune domande spinte dei suoi fan.

A chi le ha chiesto se l’autoerotismo fosse peccato Aurora ha risposto ironica: “Assolutamente sì…rischi che poi il sesso ti piaccia!”, mentre a chi le ha fatto una domanda sul sesso anale la figlia di Michelle Hunziker ha risposto: “Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”.

Dopo aver seguito le orme di sua madre Michelle Hunziker nel mondo della tv, Aurora Ramazzotti si è fatta conoscere sui social per la sua ironia e per alcuni dei suoi post esempio di body positivity. La figlia di Michelle Hunziker ha sempre affermato di aver sofferto per i paragoni della stampa tra lei e sua madre e ha confessato di aver avuto un rapporto complicato con il proprio aspetto.

Aurora Ramazzotti: il rapporto con l’estetica

Oggi, anche grazie all’amore della sua famiglia e del fidanzato Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha imparato ad amare sé stessa, pregi e difetti compresi. In passato la figlia di Michelle Hunziker ha più volte parlato di quanto i paragoni della stampa con sua madre l’abbiano fatta soffrire, e in un caso ha confessato: “Siamo state paparazzate insieme al mare, avevamo lo stesso costume e i commenti sui giornali non furono teneri: ‘Aurora è più brutta di sua madre‘.

A quell’età non è stata una passeggiata. Lei mi disse: ‘Fregatene’”, e ancora: “Mi coprivo, avevo crisi isteriche, ogni mattina mi cambiavo mille volte, ho avuto anche disturbi alimentari, quando si è ragazzini non si ha sempre la forza e la capacità di essere disciplinati per fare attività fisica e la via più facile a volte sembra avere un rapporto complicato con il cibo. Ma non è quella la strada giusta, fortunatamente la mia famiglia è sempre stata molto presente e mia madre mi ha aiutata, ne sono uscita e ho avuto il re-bound. È stato difficile, ho messo peso e l’unico modo per superare è stato iniziare ad amare il mio corpo, perché dovevo stare bene con me stessa”.

Aurora Ramazzotti: il fidanzato

Da qualche anno Aurora Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza, suo primo grande amore. La ragazza ha confessato che anche grazie a lui avrebbe imparato a credere di più in sé stessa e ad amarsi per come è.