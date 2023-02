Aurora Ramazzotti smette di fare sport: l'annuncio al nono mese di gravidanza

Molto presto Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio e, attraverso i social, lei stessa ha svelato di dover smettere di praticare sport.

Aurora Ramazzotti: il nono mese di gravidanza

Manca ormai sempre meno alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti e, attraverso i social, la figlia di Michelle Hunziker non perde occasione per aggiornare i suoi fan, sempre curiosi di saperne di più sulle sue condizioni di salute e sulla nascita del suo bambino. Aurora ha da poco ammesso che, essendo la sua gravidanza in dirittura d’arrivo, avrebbe deciso di smettere di praticare sport.

Il pancione non consentirebbe alla giovane influencer di muoversi agilmente e queste ultime settimane le serviranno per raccogliere le energie in vista della nascita del suo bebè.

“Vi devo dire che è arrivato il momento di prendermi una pausa. Credetemi per me è difficile ammetterlo anche solo a me stessa, mi sento come se stessi in qualche modo fallendo. Chi fa sport conosce la sensazione”, ha dichiarato Aurora, e ancora: “E nonostante io sappia che è la cosa giusta, inevitabilmente lo vivo un po’ come un fallimento verso me stessa, e la promessa che mi ero fatta di allenarmi fino alla fine.

Ho visto donne che fino all’ultimo giorno si sono allenate”.

Al momento né lei né il fidanzato Goffredo Cerza hanno svelato il nome del loro bebè e in tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più.