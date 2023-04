Aurora Ramazzotti, stop ai social dopo il parto: "Torno appena avrò capito cosa è successo"

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochi giorni. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di prendersi una pausa dai social network dopo il parto.

Aurora Ramazzotti si allontana dai social dopo il parto

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del suo primo figlio, il piccolo Cesare, pochi giorni fa. Ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram, spiegando ai suoi follower che sta vivendo un momento molto magico e molto intenso. “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta” ha scritto Aurora Ramazzotti, condividendo uno scatto in cui ha mostrato la manina del piccolo Cesare, nato dalla sua storia d’amore con il compagno Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti vuole godersi completamente questo momento di grande felicità e ha deciso di allontanarsi dai social.

Il messaggio ai follower: “Torno appena avrò capito cosa è successo”

Aurora Ramazzotti ha ringraziato coloro che le hanno scritto dei messaggi su Instagram, spiegando di volersi prendere uno stop temporaneo dai social network. “Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo” ha dichiarato. Recentemente ha condiviso un video su TikTok in cui ha mostrato l’evoluzione del pancione nelle ultime settimane, per poi mostrarsi accanto al piccolo Cesare. “Un giorno magari vi racconterò bene come è andata” aveva dichiarato. Ora è pronta a godersi una pausa dai social, per pensare solo ed esclusivamente al suo bambino.