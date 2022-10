Fiocco rosa o fiocco azzurro in casa Ramazzotti-Cerza? A svelarlo è stata la stessa aurora che ha postato un messaggio sul suo account Instagram.

Gender reveal party in casa di Aurora Ramazzotti: l’evento ha collezionato oltre 5.000 like in una manciata appena di minuti. In questo modo, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha svelato ai suoi fan che avrà, insieme al compagno Goffredo Cerza, un maschietto.