Aurora Ramazzotti svela la verità sull'anello ricevuto da Goffredo

Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio sull’anello a lei donato da Goffredo Cerza e che, secondo alcune ipotesi circolate in rete, sarebbe stato il simbolo delle loro presunte e imminenti nozze.

Aurora Ramazzotti: l’anello

Dopo i rumor circolati nei giorni scorsi e che volevano lei e Goffredo Cerza in procinto di convolare a nozze, Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha svelato che il matrimonio non sarebbe tra i suoi progetti. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha anche svelato che, l’anello da lei portato al dito, sarebbe effettivamente un regalo da lei ricevuto da parte del fidanzato Goffredo Cerza e a tal proposito ha ammesso:

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”, ha affermato Aurora che, avendo vissuto i fallimenti dei matrimoni dei suoi genitori, oggi non sarebbe intenzionata a sposarsi. Molto presto lei e Goffredo Cerza daranno il benvenuto al loro primo figlio e in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più. Al momento il nome del bambino è top secret e Aurora non ha ancora svelato ulteriori particolari.