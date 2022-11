Aurora Ramazzotti e l'errore sul termine gravidanza: i fan apprezzano la sua ironia.

Aurora Ramazzotti è incinta del primo figlio e non vede l’ora di stringerlo a sé. Eppure, un errore sul termine della sua gravidanza l’ha fatta sorridere, spingendola a condividere una strana Instagram Stories.

Aurora Ramazzotti: l’errore sul termine della gravidanza

Nel mese di gennaio del 2023, Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha impiegato un po’ per confermare la notizia della gravidanza, spoilerata con largo anticipo dal settimanale Chi, ma adesso non si nasconde più. Nelle ultime ore, ha addirittura condiviso una Instagram Stories esilarante sul termine della gestazione. Un sito ha fatto un errore e lei ha preso la palla al balzo per fare un po’ di ironia.

Le parole di Aurora Ramazzotti

Aurora ha condiviso uno screenshot del sito in questione, che la vedeva già al settimo mese, e ha scritto:

“Al settimo mese di gravidanza… Questi mi vogliono far partorire subito“.

Ovviamente, si tratta di pura ironia, ma i fan hanno accolto con gioia questo suo modo di comunicare con loro.

Gli incubi di Aurora in gravidanza

Prima dell’errore del termine della gravidanza, Aurora Ramazzotti ha raccontato ai fan gli incubi che fa da quando è in dolce attesa. Ha dichiarato: