Aurora Ramazzotti torna a parlare di sesso: "Sono fiera di parlarne"

Aurora Ramazzotti solo qualche mese fa era stata travolta da una dura polemica social per aver parlato di sesso e sessualità.

Tantissime persone non avevano apprezzato la cosa, accusando la figlia di Eros e Michelle di non avere la competenza di una sessuologa e, quindi, di non poter dare consigli a nessuno. Dopo qualche mese da questa polemica che l’aveva coinvolta, Aurora è tornata nuovamente su questi temi.

Aurora Ramazzotti parla di sessualità: “C’è bisogno di farlo”

Aurora Ramazzotti ha utilizzato il suo spazio social, in particolare quello delle sue Instagram Stories, per ringraziare i suoi tantissimi followers sempre sensibili al tema della sessualità: “Vi ricordate del questionario sulla sessualità creato da Alberto Ferlin dell’Università di Padova che avevo condiviso qualche mese fa? Ecco, questa ricerca è conclusa e nei prossimi giorni verranno condivisi alcuni risultati che verranno poi forniti alle istituzioni per poter creare delle campagne di informazione e sensibilizzazione.”

Il ringraziamento ai fan

Nell’ambito di questa ricerca, un ruolo chiave è stato quello dei fan della Ramazzotti, che aveva sponsorizzato lo studio online: “Grazie a tutti quelli che hanno partecipato ma soprattutto grazie a voi perché questa è la ricerca sulla sessualità più grande che sia mai stata condotta nel nostro Paese.” La ragazza, che ha annunciato di essere incinta da qualche mese, ha poi concluso affermando: “Ho una community molto reattiva su queste tematiche e questa cosa mi rende molto fiera ma soprattutto mi conferma che c’è bisogno di parlarne e che voi siete le persone giuste con cui farlo quindi, viva la sessualità“.