Aurora Ramazzotti, weekend sotto la neve con il fidanzato Goffredo (e i due gatti)

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono concessi un weekend di relax in montagna prima dell'arrivo del loro bambino, previsto per febbraio.

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza si sono concessi un altro weekend di relax in montagna, minuziosamente documento sui social, prima dell’arrivo del loro bambino, previsto per febbraio 2023.

I due però non sono rimasti soli: ad accompagnarli Saba e Kida, gli adorati gatti di Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti in montagna con Goffredo Cerza si gode la neve

A rendere perfetto il weekend della coppia ci ha pensato anche l’arrivo della neve. “La pace”, ha infatti commentato Aurora Ramazzotti in una storia di Instagram che ritrae una finestra da cui si intravedono i fiocchi bianchi e sotto cui è accovacciata Saba.

“Fa freschino”, ha aggiunto poi sempre sui social Ramazzotti, pubblicando una fotografia del fidanzato che ammira il panorama coperto da un plaid.

Non mancano gli allenamenti

Durante il weekend, non sono inoltre mancati gli allenamenti di Aurora Ramazzotti. Nonostante il pancione dell’ottavo mese di gravidanza, Ramazzotti continua infatti a fare attività fisica, seppur a un ritmo più lento rispetto alla sua solita routine, per far bene non solo alla sua salute, ma anche a quella del bambino.

