Aurum 24, la rivoluzionaria piattaforma per investimenti in Oro

Roma, 28 mag. (askanews) – L’oro negli ultimi mesi ha avuto un aumento della quotazione in borsa davvero vertiginoso. Questo perché grossi fondi, banche e molti privati stanno accumulando oro fisico, il bene rifugio per eccellenza, in vista di imminenti scossoni geopolitici. Ma come investire in oro? Affidandosi a professionisti esperti e alle proposte vincenti e sicure. Come Aurum24, ne parla David Campomaggiore, Ceo della innovativa piattaforma.

Perché fondare Aurum24?

“Nel mondo dell’oro da investimento c’è ancora tanta incertezza e confusione da parte delle persone comuni. Molte aziende vendono lingotti, alcune sono anche serie, ma viene percepita distanza perché hanno un approccio istituzionale, simile a quello delle banche.

Ho deciso di fondare Aurum24 per aiutare anche la persona meno preparata ad avvicinarsi al mondo degli investimenti in oro fisico così da garantirgli la possibilità di sfruttare questo importante strumento finanziario. La nostra missione è semplice ma ambiziosa: offrire a chiunque l’opportunità di investire in oro in modo sicuro, trasparente e conveniente e proteggere così il proprio capitale da inflazione, crolli del mercato e avvenimenti inaspettati. Ma Aurum24 non è solo un e-commerce di oro, è molto di più. È un luogo dove gli investitori possono trovare lingotti con la massima certificazione al mondo e monete da investimento garantite. Vogliamo dare a tutti la possibilità di investire con serenità. La collaborazione con TCA ci permette di garantirti di ricevere lingotti Good Delivery con certificazione LBMA, la più importante al mondo”.

Cosa rende Aurum24 così speciale?

“I Lingotti Certificati LBMA. La nostra attenzione alla qualità e all’autenticità fa sì che ogni lingotto d’oro che trovi su Aurum24 sia certificato e garantito, questo per darti la massima tranquillità e sicurezza nei tuoi investimenti. Mi sono inoltre battuto contro il sistema per offrire qualcosa che nessuno ha mai fatto prima: la custodia gratuita del tuo oro! Mi dicevano fosse impossibile perché ci sono pesanti costi assicurativi che di solito vengono ribaltati al cliente. A forza di arrovellarci il cervello, lunghe riunioni e incontri, siamo riusciti a creare le condizioni per darti la custodia gratuita del tuo oro, qualora chiaramente deciderai di non avere fisicamente il tuo oro. Poi Piattaforma semplice e intuitiva, in questo modo risulta facile da usare anche per chi è alle prime armi nel mondo degli investimenti in oro o ha poca dimestichezza con gli acquisti online. Con pochi clic, puoi esplorare le nostre offerte, confrontare i prezzi e fare il tuo investimento in modo rapido e semplice. E l’assistenza continua e consulenza a vita, non meno importante dei punti precedenti, siamo sempre disponibili per rispondere alle tue domande, offrirti consigli personalizzati e accompagnarti in ogni fase del tuo viaggio di investimento, anche dopo aver effettuato l’acquisto per capire quando è il momento giusto per vendere”.