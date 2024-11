Austin difende la decisione Usa di fornire all'Ucraina mine antiuomo

Vientiane, 20 nov. (askanews) -Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha difeso la decisione dell’amministrazione Biden di fornire all’Ucraina mine antiuomo per difendersi dall’invasione russa, definendo la mossa una “buona idea”. Lo ha detto parlando alla stampa nella capitale del Laos, Vientiane.

Austin ha sottolineato che l’obiettivo è aiutare l’Ucraina fornendogli ciò che richiede in questa nuova fase del conflitto, e che le mine di fabbricazione americana sono “più sicure” di quelle che l’Ucraina ha cominciato a produrre in proprio, in quando dotate di tecnologia che le può disattivare.