Australia, aereo da turismo precipita in mare: quattro le vittime

Tragico incidente aereo nel Queensland in Australia. Un piccolo velivolo è precipitato in mare al largo di Redcliffe. Quattro le vittime.

Una tragedia ha colpito lo Stato del Queensland in Australia. Un piccolo velivolo da turismo è precipitato in mare al largo di Redcliffe nella mattinata di domenica 19 dicembre. Ancora poco chiare le cause dell’incidente, mentre è già noto il bilancio delle vittime: i morti sono quattro tra cui due bambiini, il pilota e un passeggero.

Australia incidente aereo, le prime informazioni

Stando a quanto appreso, l’allarme è stato dato alle 9 del mattino ore locali ( in Italia a mezzanotte circa), Prime informazioni riportano come i passeggeri stessero sorvolando in quei tragici momenti la zona nord-ovest di Brisbane, poi il crollo del velivolo che nel giro di poco è precipitato capovolgendosi in mare.

Australia incidente aereo, il commissario di Polizia: “Il velivolo è situato in punto difficile”

Nel frattempo – riporta la testata estera abc.net – il commissario di polizia del Queensland Katarina Carroll ha informato come le operazioni di soccorso siano state complesse: “L’aereo è in una posizione molto, molto difficile caratterizzata da umidità e attualmente abbiamo in quella zona polizia e sommozzatori”.

Ad aggiungere informazioni su quanto avvenuto è Angus Mitchell a capo dell’ufficio australiano per la sicurezza dei trasporti (Australian Transport Safety Bureau). L’uomo ha infatti dichiarato come l’incidente potrebbe essere avvenuto non molto tempo dopo il decollo: “Dovremo confermarlo con il controllo del traffico aereo”, ha precisato.

Australia incidente aereo, avviata l’inchiesta

Intanto sempre stando a quanto ha informato l’Autralian Transport Safety Bureau, è stata avviata un’inchiesta al fine di chiarezza sulle cause dell’incidente.

Poco prima che il velivolo precipitasse il pilota aveva avvertito che avrebbe fatto ritorno alla pista di atterraggio. L’uomo tuttavia non ha fatto in tempo e lo schianto in acqua è stato purtroppo inevitabile.