Roma, 8 mar. (askanews) – L’alluvione che sta colpendo la costa Est dell’Australia da giorni ha causato almeno 20 morti e migliaia di evacuati anche a Sydney.

Le ultime due vittime sono una donna e suo figlio i cui corpi sono stati trascinati via dall’inondazione dopo aver abbandonato l’auto in un canale a Sydney. Secondo il servizio meteo le condizioni resteranno critiche per le prossime 48 ore.