Australia, castello gonfiabile crolla per il vento: morto il sesto bimbo

Australia, si aggrava il bilancio dell'incidente del castello gonfiabile crollato a Devenport per il forte vento: morto il sesto bambino

I fatti hanno avuto luogo giovedì 16 dicembre 2021 durante una giornata di festa alla scuola elementare di Devenport.

Un castello gonfiabile è caduto a causa del forte vento che si abbatteva sulla zona facendo cadere da un’altezza di circa 10 metri i bambini che vi stavano giocando. Inizialmente erano morti 4 bambini a cui si è aggiunto un quinto nelle ore successive. Altri tre bambini erano in condizioni critiche e oggi è uno di loro è morto.

Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente da questo piccolo alunno, che purtroppo dopo qualche giorno di lotta tra la vita e la morte in ospedale, non ce l’ha fatta.

Al momento altri suoi amici sono ancora ricoverati all’ospedale di Devenport e solo uno di loro è stato dimesso.

È stata aperta un’indagine sull’incidente da parte della Polizia della Tasmania. Il primo ministro australiano Scott Morrison come “Impensabilmente straziante. Bambini piccoli a giocare in una giornata divertente e tutto si trasforma in una tragedia così orribile. In questo periodo dell’anno, ti spezza il cuore“.