In Australia, una violenta grandinata con chicchi giganti dal diametro di 16 cm si è abbattuta sul Queensland e ha provocato danni ad auto e strutture.

In Australia, è stata segnalata la presenza di una violenta tempesta di grandine che si è abbattuta nel Queensland. Durante la grandinata, sono caduti dal cielo chicchi giganti con un diametro che ha raggiunto anche i 16 centimetri: in questo contesto, auto e strutture hanno riportato danni.

Australia, chicchi di grandine giganti danneggiano auto e strutture nel Queensland

Nel pomeriggio di martedì 19 ottobre, è stata registrata una grandinata da record in Australia. Il fenomeno ha interessato la zona situata a nord di Mackay, nel Queensland, e ha danneggiato in modo considerevole alcune automobili parcheggiate in zona e differenti strutture.

Nelle aree di Bloomsbury e Yalboroo, in particolare, i residenti hanno riferito di aver visto chicchi di grandine la cui dimensione eguagliava e superava quelle delle palline usate nel tennis.

Australia, chicchi di grandine giganti: il maltempo che si è abbattuto sul Queensland

La tempesta di grandine che si è verificata in Australia si inserisce in una più ambia gamma di fenomeni metereologici legati al maltempo che, nel corso della seconda metà di ottobre, ha connotato il clima del Queensland.

Nella zona, infatti, era stata diramata un’allerta meteo a causa degli impetuosi temporali previsti che avrebbero facilmente potuto tramutarsi in grandinate di portata significativa accompagnate da violente raffiche di vento sulla costa centrale del Queensland.

Australia, chicchi di grandine giganti fino a 16 cm di diametro: nuovo record nazionale

In merito alla tempesta di martedì 19 ottobre, si è espresso il Bureau of Meteorology dell’Australia che ha evidenziato che le grandinate di Bloomsbury e di Yalboroo sono state connotate dai chicchi più grandi mai osservati nel Paese.

A questo proposito, il meteorologo australiano del Bureau of Meteorology, Shane Kennedy, ha dichiarato: “Abbiamo visto alcune immagini convincenti di grandine contro un metro a nastro di 16 centimetri.

Il record australiano era intorno ai 14 centimetri. Sembra che sia un record australiano per la grandine – e ha aggiunto –. La grandine di quelle dimensioni ha una velocità finale di ben oltre 100 km/h”.