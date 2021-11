Australia, donna vince un milione di dollari grazie alla “lotteria del vaccino”

Si vaccina e vince un milione di dollari: ecco chi è la 25enne Joanne Zhu, la fortunata vincitrice della "lotteria del vaccino" in Australia.

Australia, donna di 25 anni si vaccina e vince un milione di dollari partecipando alla “lotteria del vaccino“. Vediamo chi è la fortunata vincitrice.

Pensata per incentivare la campagna vaccinale agli occhi degli australiani, la “lotteria” è stata vinta da una giovane donna che aveva ricevuto il vaccino qualche settimana fa.

Si tratta della venticinquenne Joanne Zhu.

Il denaro è stato donato da un gruppo di filantropi e società note come Million Dollar Vax Alliance, che hanno messo a disposizione un milione di dollari oltre che 100 carte regalo del valore di 1.000 dollari ogni giorno a ottobre. Questa campagna ha aiutato l’Australia a vaccinare completamente l’80% delle persone di età superiore ai 16 anni.

Australia, si vaccina e vince un milione di dollari alla “lotteria del vaccino”: il racconto della vincitrice

Ad annunciare la vincita è stata la stessa Joanne Zhu, vincitrice del concorso e ospite del programma Nine’s Today. Inizialmente non è riuscita a rispondere alla chiamata degli organizzatori della lotteria perché era al lavoro: “Poi li ho richiamati e lei ha detto: “Oh, hai vinto un milione di dollari! Sei l’unica in Australia”, ha raccontato Joanne.

Craig Winkler, della Million Dollar Vax Alliance, ha dichiarato: “Tutti noi dietro la campagna siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che ha ottenuto”.

Australia, si vaccina e vince un milione di dollari alla “lotteria del vaccino”: cosa ne farà

“Comprerò regali per la mia famiglia e investirò il resto dei soldi in modo da poter guadagnare di più in futuro e aiutare le persone se hanno bisogno di aiuto. Voglio far partire la mia famiglia dalla Cina in prima classe e sistemarla in un hotel a cinque stelle per il capodanno cinese se i confini sono aperti“, ha spiegato la fortunata vincitrice.